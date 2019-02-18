"سوبر كورة".. تصرف غير أخلاقى ولا يجوز.. مدافع إنبى يبصق على جمهور الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام رامي صبري مدافع فريق إنبي بتصرف غير أخلاقى ولا يجوز من لاعب يجب أن يكون قدوة فى تصرفاته وأخلاقه . ودخل اللاعب فى صدام مع جماهير الزمالك خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف. Advertisements

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