شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية من لاسارتى لنجوم الدكة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النادي الأهلى فى أزمة جديدة بعد تعافى عدة لاعبين من الإصابات التى لحقت بمعظمهم مؤخراً، وكثرة اللاعبين الجاهزين خاصة فى خط الهجوم المكتظ باللاعبين. ويواجه الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى للأهلى أزمة فى كثرة الجاهزين بعقد جلسات نفسية مع نجوم الدكة لشرح أسباب عدم مشاركتهم بشكل أساسى، وإبلاغ اللاعبين بنقاط ضعفهم لإصلاحها، بالإضافة لمنحهم وعود مستقبلية بالمشاركة، خاصة وأن الفريق ينافس فى أكثر من بطولة أبرزهم بطولة دورى أبطال افريقيا وبطولة الدورى العام. يستعد الأهلى لمواجهة فريق الداخلية بعد غدا الأربعاء فى الجولة الـ23 للدورى.

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