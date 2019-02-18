سوبر كورة.. الأهلي ينقلب على لاسارتى ويحدد موعد رحيله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يواجه مارتن لاسارتى مدرب فريق النادى الأهلى، سلفه باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق حال عدم تحقيقه لقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال؟

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