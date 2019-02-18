شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع اليوم لمناقشة الاستعداد لأمم إفريقيا وحسم موعد العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فى الواحدة ظهر اليوم الإثنين، مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لأمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

كما يتطرق المجلس إلى مصير عمومية اتحاد الكرة المقرر لها 23 فبراير وإمكانية تأجيلها لموعد آخر.

ويناقش المجلس مباراتى منتخب مصر الأول لكرة القدم فى شهر مارس أمام النيجر يوم 22 أو 23 مارس فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر، ثم مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس.