اتحاد الكرة يكشف موعد تطبيق عقوبة إيقاف رئيس الزمالك

عمرو ابوبكر

قال المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم بالاتحاد المصري لكرة القدم عن عقوبة منع رئيس الزمالك من حضور المباريات لمدة 3 أشهر مع غرامة 100 ألف جنيه.

وقال عبده صالح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي بصفة وشخص محمود الخطيب نظرنا فيها وبحثنا الشكوى بالكامل بعد تفريغ الأسطوانات التي تقدم بها الأهلي في شكوته" مضيفًا "ثبت لدى اللجنة الواقعة وطلبنا حضور رئيس

نادي الزمالك ولكنه لم يحضر ولم يقدم أي مستند يدافع عن موقفه".

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