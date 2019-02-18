أمير مرتضى ينفى رغبة الزمالك في الهروب من المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:
قال أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بالزمالك، إن ناديه لا يهرب من المباريات أو ينسحب، وذلك تعليقا على تعديلات جدول الدوري والكأس.
وأشار منصور في تصريحات لقناة المحور "نتعامل مع ضغط المباريات، ولا ننسحب أو نهرب".
وواصل "لكن يجب الالتزام في الموسم المقبل بجدول المباريات التي يتم اعتماده بداية الموسم، ونتمنى وجود جدول للموسم كاملا منذ البداية".
وختم "أو على اتحاد الكرة إلغاء الجدول، وبرمجة مباريات للفرق التي ليس لديها ارتباطات لمواجهة بعضها".
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