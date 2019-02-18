الارشيف / اخبار الرياضه

أمير مرتضى ينفى رغبة الزمالك في الهروب من المباريات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

قال أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بالزمالك، إن ناديه لا يهرب من المباريات أو ينسحب، وذلك تعليقا على تعديلات جدول الدوري والكأس.

وأشار منصور في تصريحات لقناة المحور "نتعامل مع ضغط المباريات، ولا ننسحب أو نهرب".

وواصل "لكن يجب الالتزام في الموسم المقبل بجدول المباريات التي يتم اعتماده بداية الموسم، ونتمنى وجود جدول للموسم كاملا منذ البداية".

وختم "أو على اتحاد الكرة إلغاء الجدول، وبرمجة مباريات للفرق التي ليس لديها ارتباطات لمواجهة بعضها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى ينفى رغبة الزمالك في الهروب من المباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا