إبراهيم سعيد: الأهلي بلا قائد داخل وخارج الملعب!

أرجع لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي المعتزل “إبراهيم سعيد” سبب الأداء الباهت الذي ظهر به فريقه السابق “الأهلي” في المباراتين الماضيتين، إلى غياب القائد الحقيقي داخل وخارج الملعب، مشددًا على أهمية ظهور لاعب بصفات حسام غالي يستطيع تحفيز وتشجيع اللاعبين على مدار الـ 90 دقيقة.

الأهلي واجه في الفترة الماضية صعوبات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية سواء على الصعيد المحلي أو القاري، فقد تعادل مع شباب الساورة الجزائري 1/1 وسقط بهدف دون رد أمام سيمبا التنزاني في الجولتين الماضيتين خارج قواعده بدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت انتصارات الفريق المحلية أمام الرباعي “وادي دجلة وإنبي وحرس الحدود والإنتاج الحربي“ بشق الأنفس، بل في ظروف مثيرة للجدل، قد لا تتكرر خلال الجولات القادمة بالدوري أمام أندية بيراميدز والزمالك والمصري والإسماعيلي.

وقال إبراهيم سعيد في حديث متلفز “لا يوجد أي لاعب ممَن انضموا إلى الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية يحمل الصفات القيادية التي يحتاجها الفريق منذ 3 أعوام”.

وأوضح “الأهلي يفتقد لقائد مثل حسام غالي ذو شخصية مختلفة عن باقي اللاعبين. بعد تسجيل سيما للهدف، رأيت هدوء تام، دون أي حركة، حتى لاسارتي (المدير الفني) يفتقد لمميزات القائد خارج الملعب، وردود أفعاله باردة على دكة البدلاء وخط التماس”.

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وحث الثنائي رمضان صبحي وحسين الشحات على التحدث مع زملائهم وإظهار ما اكتسبوه من خبرات خلال فترة احترافهما في الخارج، قائلاً “متى ستظهر خبرات رمضان صبحي، من المفترض أنه احترف لفترة جيدة في إنجلترا واكتسب العديد من الأمور التي يجب أن يساعد بها الفريق، وحسين الشحات عليه أن يتعامل بثقة في النفس، لا يجب أن يكون من أبناء الأهلي كي يتحدث إلى اللاعبين ويرفع من معنوياتهم، عليه أن يتحرك فقد أصبح واحد من الفريق”.

وأتم إبراهيم الذي احترف لفترة قصيرة في نادي إيفرتون الإنجليزي “لا توجد أي لغة حوار في الفريق، وأنا متفق معك (مقدم البرنامج) بأن هناك بعض الأسماء الموجودة حاليًا في الفريق كان أكبر طموحهم هو الانضمام لصفوف الأهلي فقط”.

كما دعا إبراهيم سعيد لأهمية مواصلة الأهلي في كأس مصر هذا الموسم، إذا كان يستهدف التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، قائلاً “بطولة الكأس مكملة للدوري، الأهلي فريق كبير بحاجة لمشاركة لاعبيه الجدد وتجربة جميع العناصر البديلة لن يحدث إلا في مباريات الكأس، لإراحة العناصر الأساسية”.

وسيحل فريق الداخلية ضيفًا على الأهلي في الجولة الـ 23 من الدوري المصري يوم 20 فبراير الجاري.

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