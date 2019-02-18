شاهد.. مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز أمام إيتيان

مبابي لاعب باريس سان جيرمان كتبت: سارة جاب الله نجح باريس سان جيرمان في التغلب على سانت إيتيان بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهم علي ملعب "الأخير "ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الفرنسي. الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الفرنسي. وسجل هدف اللقاء الوحيد كيليان مبابي هدف اللقاء الوحيد في Advertisements الدقيقة 74 من داخل منطقة الجزاء. وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 62 متربعا على صدارة الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد سانت إيتيان عند النقطة 40 في المركز الخامس. .

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