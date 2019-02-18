رياضة | كريستيانو رونالدو يهرب من ضغط أتليتكو مدريد بطريقة خاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يهرب من ضغط أتليتكو مدريد بطريقة خاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي للمباراة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على طريقته الخاصة بعيداً عن الضغوط التي تحاصر لاعبي السيدة العجوز.

ونشر كريستيانو رونالدو صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" خلال مشاركته في لعب البلياردو مع بعض أصدقائه خلال قضائه بعض أوقات الترفيه، قبل المباراة الهامة في مسيرة الفريق الباحث عن استعادة اللقب القاري.

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ويعيش النجم البرتغالي أياماً رائعة مع يوفنتوس، منذ شد الرحال إلى تورينو مطلع الموسم الجاري، حيث يحتل صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 19 هدفاً، قاد بها السيدة العجوز إلى قمة الكالتشيو برصيد 63 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن نابولي الوصيف.

ويحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء المقبل، في ملعب واندا متروبوليتانو في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.