رياضة | كيليان مبابي ينقذ باريس سان جيرمان بمهارة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيليان مبابي ينقذ باريس سان جيرمان بمهارة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذ كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان فريقه وخطف فوزًا صعبًا على مضيفه فريق سانت إيتيان بهدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "جيوفروى جيشار"، فى ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

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أحرز كيليان مبابى هدف فوز سان جيرمان بالمباراة فى الدقيقة 73 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة بينية من البرازيلى دانى ألفيس قابلها مبابى مباشرة فى المرمى بطريقة رائعة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 62 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، متفوقًا بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه فريق ليل صاحب المركز الثانى برصيد 50، مع تبقى مباراتين مؤجلتين للفريق الباريسى، بينما توقف رصيد سانت إيتيان عند 40 نقطة فى المركز الخامس.