رياضة | برشلونة يهزم الريال في كلاسيكو درامي ويتوج بكأس السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يهزم الريال في كلاسيكو درامي ويتوج بكأس السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج نادي برشلونة بلقب كأس الملك لكرة السلة للعام الثاني على التوالي، بعد فوز مثير في الكلايكو أمام ريال مدريد مساء الأحد، في النهائي (94-93) لوصول المباراة لشوطين إضافيين.

كانت الإثارة حاضرة منذ بداية اللقاء بين قطبي إسبانيا، حيث تمكن البرسا من التفوق في الربع الأول (20-16).

إلا أن الفريق الملكي، انتفض في الربع الثاني وعوض فارق الأربع النقاط، ليتمكن من إنهائه (19-15)، وينتهي الشوط الأول بالتعادل (35-35).

اختلف الحال تمامًا في الربع الثالث، الذي شهد تفوق أبيض كاسح لينهيه الفريق بفارق 14 نقطة (25-11)، ويتفوق في النتيجة الإجمالية (60-46).

لكن رفض لاعبو البلوجرانا، الاستسلام لهذا الفارق، وقدموا عودة تاريخية، تمكنوا خلالها من تعويض هذا الفارق بل والتقدم حتى الثواني الأخيرة (77-75)، إلا أن نجم الريال سرجيو يول تألق كعادته، وسجل نقطتين أجلتا الإعلان عن صاحب الكأس لشوطين إضافيين.

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ولم تغب الإثارة عن الفترتين الإضافيتين، حيث كان الريال قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب عندما كان متقدما (93-92) حتى قبل 4 ثوان من النهاية، قبل أن يسجل الفريق الكتالوني نقطتين قاتلتين، حول بهما وجهة الكأس من العاصمة المدريدية، لعاصمة كتالونيا.

وبهذا يحافظ البرسا على اللقب الذي حصده في الموسم الماضي عندما فاز على الفريق الملكي أيضا وبسيناريو مشابه (92-90).

ورفع برشلونة بهذا حصيلته من الكأس لـ25 لقبا، ليأتي في المرتبة الثانية خلف الريال صاحب الـ27 لقب، والفائز بآخر لقب قبل عامين.

كما أن برشلونة عادل الكفة في عدد الانتصارات بين الفريقين في هذا "الكلاسيكو" الخاص بينهما خلال آخر 5 سنوات بواقع اثنين لكل طرف في الكأس.