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رياضة | مدرب بايرن ميونيخ: هدفنا الفوز بالألقاب

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أكد نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ الألماني، تساوي فرص فريقه مع مضيفه الإنجليزي، في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأشار كوفاتش في تصريحاته التي نقلتها مجلة فرانس فوتبول أنه يعلم أن الضغوط كبيرة على الرغم من أن هذا هو موسمه الأول الذي يقود فيه الفريق.

وأضاف: نحن هنا للفوز بالألقاب. هذا ما يجب فعله في بايرن ميونيخ.

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ويأمل كوفاتش، أن يكون هناك تقييمًا عادلًا لعمله بنهاية الموسم.

 

وأختتم: العامل الحاسم هو كيفية رؤيتنا له داخليا والبقاء واقعيين، التخيل سيجعلنا ساذجين.

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