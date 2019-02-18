رياضة | مدرب بايرن ميونيخ: هدفنا الفوز بالألقاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بايرن ميونيخ: هدفنا الفوز بالألقاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ الألماني، تساوي فرص فريقه مع مضيفه ليفربول الإنجليزي، في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأشار كوفاتش في تصريحاته التي نقلتها مجلة فرانس فوتبول أنه يعلم أن الضغوط كبيرة على الرغم من أن هذا هو موسمه الأول الذي يقود فيه الفريق.

وأضاف: نحن هنا للفوز بالألقاب. هذا ما يجب فعله في بايرن ميونيخ.

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ويأمل كوفاتش، أن يكون هناك تقييمًا عادلًا لعمله بنهاية الموسم.

وأختتم: العامل الحاسم هو كيفية رؤيتنا له داخليا والبقاء واقعيين، التخيل سيجعلنا ساذجين.