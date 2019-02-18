رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 17-2-2010

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 17-2-2010 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر نادي ريال مدريد اليوم من نادي جيرونا بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”، واحتضن ملعب سانتياجو برنابيو أحداث اللقاء.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار ريال مدريد

*راموس يغيب عن مباراة فريقه القادمة

أصبح من المؤكد غياب مدافع نادي ريال مدريد سيرجيو راموس، عن صفوف الملكي في المباراة المقبلة ضد ليفانتي ومن المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في الأسبوع الـ25 في بطولة الدوري الإسباني.

وذكر موقع "البرنابيو"، أن لاعب ريال مدريد سيغيب عن مباراة الجولة المقبلة أمام ليفانتي، وذلك بعد طرده اليوم خلال الخسارة أمام جيرونا 2-1 عقب حصوله على إنذارين.

وتسبب الإسباني في إحتساب ركلة جزاء على فريقه، بعدما لمس الكرة بيده داخل المنطقة ومن ثم جاءت معها البطاقة الصفراء الأولى.

ولم يهدأ راموس حتى الدقائق الأخيرة مما أضطر الحكم إلى إشهار البطاقة الثانية ثم الطرد بسبب خلفية مزدوجة أدت لإصابة لاعب جيرونا.

وبالتالي ، بات من المؤكد مشاركة راموس أمام برشلونة في كلاسيكو الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو يوم السبت 2 مارس المقبل ، لأنه سيغيب عن مباراة ليفانتي لتنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بعد طرده أمام جيرونا.

وخسر نادي ريال مدريد اليوم من نادي جيرونا بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”، وأحتضن ملعب سانتياجو برنابيو أحداث اللقاء.

*ريال مدريد يقتنص صفقة برشلونة المنتظرة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد نجح في خطف صفقة غريمه التقليدي برشلونة بعدما جهز اسلحته جيدا لإقتناص اللاعب.

ووفقا للتقارير، فإن ريال مدريد الإسباني حسم التعاقد مع أدريان رابيو، لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن ريال مدريد توصل لاتفاق نهائي مع رابيو، بشأن الإنتقال إلى صفوف النادي الملكي، في الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد أشارت إلى رغبة رابيو في الانتقال إلى صفوف برشلونة في الصيف المقبل.

وخسر نادي ريال مدريد اليوم من نادي جيرونا بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”، وأحتضن ملعب سانتياجو برنابيو أحداث اللقاء.

*سولاري: سنستمر في القتال وخسارتنا "عار"

تحدث الأرجنتيني سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بعد الخسارة اليوم من جيرونا بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

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وقال سولاري في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة:، "لقد سيطرنا على المباراة في الشوط الأول، حيث كنا قد أحرزنا هدف و كان من الممكن أن نسجل المزيد من الاهداف، وفي الشوط الثاني هم الذين هاجموا بقوة أكبر".

وأضاف، من العار أننا نخسر نقاطًا بعد مجيئنا من مباريات جيدة وبعد فوز المنافسين المباشرين بألعابهم ، يجب علينا الآن الفوز مرة أخرى.

وتابع سولاري، "سنستمر في القتال من أجل المسابقات الثلاث، جميع المباريات صعبة، و علينا أن نواصل المحاولة للفوز لتقليص الفارق، الدوري لم يضيع على الإطلاق، سنواصل القتال على جميع الجبهات".

واختتم الأرجنتيني تصريحاته قائلا: "الاستنزاف ليس بدنياً فقط ، بل يتعلق أيضًا بالتركيز وعوامل أخرى ذهنية، فنحن نأتي من الكثير من المباريات الصعبة التي تغلبنا عليها ، ومن المحتمل أن يكون ذلك أثره في الشوط الثاني".

*أسطورة برشلونة يشمت في مدريد بعد الخسارة

شمت الأسطورة الإنجليزية المعتزل جاري لينكر مهاجم نادي برشلونة السابق، في نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، بعد خسارته من نادي جيرونا في بطولة الدوري الإسباني.

وأعرب مهاجم برشلونة وتوتنهام السابق جاري لينكر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي،“تويتر”، عن سعادته بخسارة نادي ريال مدريد الغير متوقعة من فريق جيرونا.

وكتب “بليمي. خسر ريال مدريد على أرضه أمام جيرونا”.

وأضاف: “هذه الخسارة تعني بالتأكيد أن نادي برشلونة سيحتفظ بلقب الدوري الإسباني، كم هو رائع”.

وخسر نادي ريال مدريد اليوم من نادي جيرونا بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”، وأحتضن ملعب سانتياجو برنابيو أحداث اللقاء.

*"مين يزود" مدريد تفتح الباب في وجه الانديه لضم إيسكو

حدد نادي ريال مدريد الإسباني سعر رحيل الإسباني إيسكو لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، أن ريال مدريد ينتظر عروضًا تتخطى الـ80 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل إيسكو الذي يسعى كلا من يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي لضمه.

وكان إيسكو قرر الرحيل عن ريال مدريد بسبب انهيار علاقته مع المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، وإبتعاده عن المشاركة.

وخسر نادي ريال مدريد اليوم من نادي جيرونا بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”، وأحتضن ملعب سانتياجو برنابيو أحداث اللقاء.