رياضة | أزمة في الجهاز الفني للأهلي.. وضحية جديدة مهددة بالرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في الجهاز الفني للأهلي.. وضحية جديدة مهددة بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت أزمة قوية بين مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي وأفراد جهازه المعاون سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمد يوسف المدرب العام في الساعات الماضية.

واعترض مدرب النادي الأهلي على قيام الثنائي سيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف بدور المترجم في نقل التعليمات الفنية للاعبي داخل الملعب في المباريات الرسمية.

وطالب مارتن لاسارتي من إدارة النادي الأهلي ضرورة تواجد مترجمه الخاص محمد طه على مقاعد البدلاء في مباريات الفريق الأحمر بدلاً من جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الرسمية.

وبات في حكم المؤكد أن يرحل أحد أفراد الجهاز الفني المعاون لمارتن لاسارتي في الفترة القادمة من أجل المترجم الخاص لمدرب الأهلي.

ويعد سامي قمصان مدرب الأهلي أقرب أفراد الجهاز الفني بالفريق للرحيل لصالح المترجم الخاص للمدير الفني مارتن لاسارتي خاصة إن دور قمصان بالجهاز ليس مؤثر بشكل كبير.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي:-

1- الزمالك 51 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

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7- المصري 29 نقطة.

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.