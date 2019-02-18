رياضة | ريال بيتيس يسقط في فخ تعادل ألافيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال بيتيس يسقط في فخ تعادل ألافيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق ريال بيتيس الإسباني في فخ التعادل الايجابي أمام فريق ديبورتيفو الافيس 1-1 في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

افتتح فريق ريال بيتيس التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق جيوفاني لو سيلسو، ثم تعادل فريق ديبورتيفو الافيس في الدقيقة عن طريق اللاعب غويليرمو ماريبان في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني لم ينجح الفريقين في الوصول للشباك على مدار الـ45 دقيقة الاخري لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبهذه النتيجة يرفع ريال بيتيس رصيده للنقطة 33 فيما رفع ألافيس رصيده للنقطة 36.