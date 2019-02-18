رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الأحد 17 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ليفربول اليوم الأحد 17 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها غياب كومان نجم بايرن ميونخ عن مواجهة ليفربول الثلاثاء المقبل.

وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم:

- مفاجأة نارية بشأن انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس

فجرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية مفاجأة قوية بشأن ما تردد حول إنتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي إلي نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ليفربول سيقاتل من أجل الحقاظ على "صلاح" خاصة وأنه أحد العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الفريق الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة أن القوة المالية الضخمة التى يمتلكها ليفربول والتي تصل أرباحهالسنوية إلى 125 مليون جنيه إسترلينى، تساعده للاحتفاظ بخدمات محمد صلاح جناح الفريق، لعدم الحاجة إلى تسويقه أو بيعه لجلب المال إلى النادى.

- كيتا : مواجهة بايرن ميونخ فرصة رائعة

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أكد الغيني نابي كيتا نجم وسط ليفربول أن مواجهة بايرن ميونخ الثلاثاء المقبل في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا فرصة رائعة للظهور بشكل أفضل.

وعلق كيتا على طرده أمام البايرن الموسم الماضي عندما كان لاعبا بقميص لايبزيج في مقابلة أجراها مع صحيفة سبورت بيلد الألمانية، قال كيتا : "الطرد كان مريرًا للغاية بالنسبة لي لأن قرار الحكم كان مؤسفًا".

وأضاف: "بالنسبة لي، تجدد مواجهة البايرن في دوري الأبطال فرصة رائعة بالنسبة لي للظهور بشكل أفضل".

وعن رفضه الانضمام لصفوف الفريق البافاري، قال كيتا : "اهتمام نادٍ بحجم البايرن بي أمر رائع لكنني كان لدي خيار آخر جيد في الكرة الأوروبية".

واختتم كيتا تصريحاته قائلاً : "أعيش حلمي الآن مع ليفربول لأنني انضممت للفريق من أجل الفوز بالألقاب وأرى الفرصة سانحة لنا في البريميرليج وكذلك دوري الأبطال".

- كومان يغيب عن بايرن ميونخ أمام ليفربول

كشفت تقارير صحفية ألمانية بأن الفرنسي كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني أثار القلق قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي المرتقبة الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وذكر الحساب الرسمي لبايرن ميونخ على موقع التواصل الإجتماعي تويتر اليوم الأحد صورًا لخوض الدولي الفرنسي تدريبات منفردة فوق العشب.

وخاض كومان تدريبات منفردة بعدما تعرض لضربة قوية في الكاحل خلال مواجهة أوجسبورج الجمعة الماضي في الجولة الـ22 من الدوري الألماني.