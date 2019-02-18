شكرا لقرائتكم خبر عن روبن : "أنفيلد" أخر مكان أتمني التواجد به والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_يعود الهولندي الطائر "أرين روبن"، جناح فريق بايرن ميونخ الألماني، من جديد إلى ملعب أنفيلد معقل ليفربول، رفقة فريقه بايرن ميونخ يوم الثلاثاء القادم في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال روبن في حوار مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، " لعبت في ملاعب كثيرة صعبة، لكن إن كنت سأختار أصعبها أعتقد أنه أنفيلد".

وأضاف " يصبح المدرج ملئ عن أخره، أكثر من 50 ألف مشجع يقوموا بسبباك، أنه أمر صعب".

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وأختتم " إن خيرتني بالطبع لن أختار اللعب في هذا الملعب".

ويحمل " أنفيلد" ذكريات غير جيدة للهولندي الطائر، حيث سبق وأن لعب فيه 7 مباريات بقميص ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، ربح مباراتان فقط وتعادل في مثلهما وخسر ثلاثة، وإحدي المباريات التي انتهت بالتعادل خسرها أيضا عن طريق ركلات الترجيح.

ويعتبر روبن أسوء مباراة لعبها في "أنفيلد"، حينما كان يرتدي قميص المرينجي "ريال مدريد"، وخسر هذه المباراة برباعية نظيفة.