شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي موعد لقاء تشيلسي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره مانشستر يونايتد، في اطار الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام المباراة مساء غد الأثنين، علي ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، وتذاع المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت2 بتعليق التونسي روؤف خليف.

ويدخل مانشستر يونايتد هذا اللقاء بهدف حسمه مبكرا، ليستريح الفريق قبل لقاء القمة المرتقبة أمام غريمه ليفربول في الدوري يوم الجمعة القادم، وسيغيب عن الفريق خيسي لينجارد ومارسيال بعد الإصابة التي تعرضوا لها في لقاء باريس سان جيرمان في دوري أبطال اوروبا الأسبوع الماضي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة.

أما عن تشيلسي فسيحاول الفريق استعادة الكبرياء المفقود بعد الهزيمة المذلة أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة، وسيستغل أن المباراة علي أرضه ليحاول كسب ود الجماهير الغاضبة.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في ترتيب البريمرليج برصيد 50 نقطة.

ومن المتوقع دخول مانشستر يونايتد برسم خططي 4-3-3، وتشكيل مكون من.

سيرجو روميرو

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لوك شاو_ لينديلوف_ بايلي_أشلي يونج.

هيريرا_بوجبا_ ماتيتش.

ماتا_ راشفورد_ سانشيز.

أما عن الرسم الخططي للفريق الأزرق فمن المتوقع أن يدخل ساري بطريقته المعتادة وهي 4-3-3، وتشكيل مكون من.

كيبا

ألونسو_روديجر_لويز_أزبليكوتا.

كوفاسيتش_جورجينيو_كانتي.

هازارد_هيجواين_ويليان.