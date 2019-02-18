شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون يشيد بنجم البايرن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أشاد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، بمنافسه مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني، في تصريحاته مساء اليوم التي نقلها الموقع الرسمي للفريق قبل الموقعة المرتقبة بينهما يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا"الشامبيونزليج".

وقال أليسون في تصريحاته: "كنت سعيد عندما أسفرت قرعة دوري الأبطال عن مواجهتنا للبايرن، لرؤية مانويل نوير، الذي أعتبره مرجعاً كبيراً بالنسبة لي".

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وأضاف: "يبدو أن نوير جاهز للمشاركة في المبارة أمامنا بعد تعافيه تماماً من إصابته في يده، حيث شارك في مباراة فريقه أمام أوجسبورج بالدوري الألماني يوم الجمعة الماضية، والتي أنتهت بتفوق البافاري بنتيجة 3/2".