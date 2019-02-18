أليسون يشيد بنجم البايرن

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الخليج 365 - أشاد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، بمنافسه مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني، في تصريحاته مساء اليوم التي نقلها الموقع الرسمي للفريق قبل الموقعة المرتقبة بينهما يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا"الشامبيونزليج".
وقال أليسون في تصريحاته: "كنت سعيد عندما أسفرت قرعة دوري الأبطال عن مواجهتنا للبايرن، لرؤية مانويل نوير، الذي أعتبره مرجعاً كبيراً بالنسبة لي".
وأضاف: "يبدو أن نوير جاهز للمشاركة في المبارة أمامنا بعد تعافيه تماماً من إصابته في يده، حيث شارك في مباراة فريقه أمام أوجسبورج بالدوري الألماني يوم الجمعة الماضية، والتي أنتهت بتفوق البافاري بنتيجة 3/2".
واختتم أليسون تصريحاته قائلاً: "نعلم أن بايرن ميونيخ فريق جيد وقوي للغاية، ولكن يورجن كلوب المدير الفني للفريق، يعلم الكثير عن الفريق الألماني أكثر من أي شخص أخر، وهو ما سيساعد الفريق خلال المباراة المقبلة.
والجدير بالذكر أن ليفربول تأهل لدور الـ16، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي، ومتفوقاً على نابولي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف التي سجلها الريدز بعد تساوي الفريقان في النقاط والمواجهات المباشرة وفارق الأهداف بينهما.
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