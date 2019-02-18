الامارات | مبخوت وسياني يعزّزان صفوف الجزيرة أمام بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن مبخوت وسياني يعزّزان صفوف الجزيرة أمام بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علي مبخوت غاب عن مباراة الفجيرة في الجولة الماضية بسبب الإيقاف. تصوير: مصطفى قاسمي

قال مدير فريق الكرة بنادي الجزيرة حسين سهيل، إن فريقه سيخوض مباراة بني ياس المهمة، الخميس المقبل، على استاد بني ياس بالشامخة الجديدة في الجولة الـ16 لدوري الخليج العربي مكتمل الصفوف، سعياً إلى تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات من أجل الزحف نحو قمة الدوري التي يفصلها ست نقاط عن الشارقة المتصدر. وأوضح لـ«الإمارات اليوم»: «يتسلح الجزيرة بعودة نجمه وهداف المسابقة علي مبخوت برصيد 16 هدفاً، بعد أن غاب عن مباراة الفجيرة في الجولة الماضية بسبب الإيقاف».

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وأضاف «يعود أيضاً لاعب ارتكاز خط الوسط الكاميروني سباستيان سياني، بعد أن غاب عن مباراة الفجيرة الماضية للإيقاف أيضاً، وكذلك سيعود قلب الدفاع سالم العيدي بعد غيابه عن المباراة نفسها للإيقاف».

وأشار سهيل إلى أن الغائب الوحيد عن صفوف الجزيرة هو لاعب الوسط محمد جمال، الذي يعالج من إصابته بكسر في عظمة القدم منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، وينتظر الجهاز الفني عودته إلى التدريبات في أقرب فرصة ممكنة بعد تماثله للشفاء.

وقال سهيل إن الفوز الكبير الذي حققه الجزيرة في المباراة الماضية خارج ملعبه على الفجيرة بخمسة أهداف نظيفة رفع كثيراً من الروح المعنوية للاعبين، وأزال آثار الخسارة غير المستحقة للفريق على ملعبه في الجولة الـ14 أمام فريق شباب الأهلي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.