الامارات | الفرنسي رامكورت بطلاً لـ «الكايت سيرف» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي رامكورت بطلاً لـ «الكايت سيرف» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جانب من المنافسات. من المصدر

توج الفرنسي ثيو دي رامكورت، بطلاً للنسخة الرابعة من بطولة أبوظبي المفتوحة للكايت سيرف 2019، التي اختتمت منافساتها أول من أمس، ونظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على مدار يومين بالتعاون مع لجنة الكايت سيرف، ومجلس أبوظبي الرياضي.

واحتل المركز الثاني في منافسات فئة الرجال الفرنسي مازيلا اكسل، بينما جاء في المركز الثالث السلوفيني توني فوديسك.

وتوجت الفرنسية فرانسيلي اليكسيا بلقب البطولة في فئة السيدات. وعلى صعيد فئة الصغار فاز البولندي جيكب جاكوليسكي بالمركز الأول في منافسات الأولاد، أما في فئة البنات فقد سيطر البولنديون على المراكز الثلاثة الأولى. وتوج الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، بحضور مشرف عام المرسى سعيد حميد المهيري.