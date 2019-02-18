الامارات | «الأبيض» الأولمبي يواجه الصين ودياً اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» الأولمبي يواجه الصين ودياً اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، في الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم، مباراة ودية أمام نظيره المنتخب الصيني باستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، في إطار معسكره الداخلي المقام حالياً في دبي استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس المقبل في السعودية، حيث يلعب «الأبيض» الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية ولبنان والمالديف.

ويفتتح المنتخب الأولمبي مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب لبنان في 22 مارس المقبل، فيما يواجه منتخب المالديف في المباراة الثانية في 24 منه، على أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة المنتخب السعودي في 26 منه.

وكان «الأبيض» الأولمبي بدأ تجمعه، أمس، وأدى تدريباته في ملعب ذياب عوانة بمشاركة 18 لاعباً فقط، نتيجة غياب أكثر من عنصر لظروف مختلفة أبرزها الإصابات.