شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» الأولمبي يواجه الصين ودياً اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، في الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم، مباراة ودية أمام نظيره المنتخب الصيني باستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، في إطار معسكره الداخلي المقام حالياً في دبي استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس المقبل في السعودية، حيث يلعب «الأبيض» الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية ولبنان والمالديف.
ويفتتح المنتخب الأولمبي مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب لبنان في 22 مارس المقبل، فيما يواجه منتخب المالديف في المباراة الثانية في 24 منه، على أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة المنتخب السعودي في 26 منه.
وكان «الأبيض» الأولمبي بدأ تجمعه، أمس، وأدى تدريباته في ملعب ذياب عوانة بمشاركة 18 لاعباً فقط، نتيجة غياب أكثر من عنصر لظروف مختلفة أبرزها الإصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «الأبيض» الأولمبي يواجه الصين ودياً اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.