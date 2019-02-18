الامارات | راحة إضافية لحارس عجمان الحوسني خوفاً من المضاعفات

شكرا لقرائتكم خبر عن راحة إضافية لحارس عجمان الحوسني خوفاً من المضاعفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدّد الجهاز الطبي في نادي عجمان فترة الراحة التي منحها لحارس المرمى علي الحوسني، ليوم إضافي، خوفاً من أي مضاعفات قد يتعرض لها في حالة مشاركته في تدريبات اليوم.

وقال رئيس الجهاز الطبي في نادي عجمان، طارق صادق، لـ«الإمارات اليوم»: «بعد الاتفاق مع الجهاز الفني سيتم منح الحوسني يوم راحة إضافياً خوفاً عليه من المضاعفات، بعد أن تعرض للإغماء خلال مشاركته في مباراة شباب الأهلي، في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2».

وكان علي الحوسني قد سقط أرضاً خلال كرة مشتركة مع لاعب شباب الأهلي أحمد خليل، إذ ارتطم رأسه بالأرض بقوة ما عرضه لحالة إغماء، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

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وأضاف طبيب عجمان: «الحوسني سيخضع لفحص طبي آخر غداً قبل المشاركة في التدريبات لمزيد من الاطمئنان على حالته»، مشدداً على أن «الحارس خرج من المستشفى ولا يعاني أي مشكلات صحية على الإطلاق، لكن الكشف المقرر له غداً لزيادة الاطمئنان، خصوصاً أن إصابة الرأس من الحالات التي بحاجة للمتابعة الدائمة حتى لا يتعرض لمضاعفات متجددة عند بذل أي مجهود، خصوصاً أنه مُعرض مجدداً للارتطام بالأرض خلال التدريبات باعتباره حارساً للمرمى».

وشدد الدكتور طارق صادق على أن الحارس قد خضع لفحوص في المستشفى، إذ أجريت له أشعة على الرأس والعنق، وجاءت جميعها سليمة، ولا توجد أي مشكلات صحية».

وكان عجمان قد جدّد عقده مع الحارس علي الحوسني، بعد موسم واحد قضاه مع البرتقالي قادماً مع الوحدة على سبيل الإعارة، بعدما قدم مستوى رفيعاً، وكان أحد أسباب بقاء الفريق الموسم الماضي في دوري الخليج العربي.

من جهة أخرى، يستأنف الفريق تدريباته اليوم، استعداداً للقاء الفجيرة، السبت المقبل، في الجولة 16 من دوري الخليج العربي.