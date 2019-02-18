الامارات | مفكرة اليوم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الاتحاد الإنجليزي تشيلسي - مان يونايتد 23:30 الدوري الإسباني هويسكا - بلباو 00:00 Advertisements الدوري الإيطالي روما - بولونيا 23:30 الدوري الألماني نورنبيرغ - دورتموند 23:30 طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.