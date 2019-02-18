المصريتان «سارة ومنة» تتوجان بذهبية زوجي البولينج العربي للسيدات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ‏حققت المصريتان ‏سارة جمال ومنة سلطان المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الزوجي للسيدات في البطولة العرببة الخامسة للسيدات للبولينج المقامة حاليا في القاهرة. وحلت البحرينيتان ‏نادية العوضي ونورة سلطان في المركز الثاني وفازتا بالميدالية الفضية، فيما حلت المصريتان‏ شيرين صالح وعلياء اسماعيل في المركز الثالث وتوجتا بالميدالية البرونزية.

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