شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك سعود تحقق بطولتي ألعاب القوى وكرة الهدف للاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

حققت جامعة الملك سعود المركز الأول في الترتيب العام لبطولتي ألعاب القوى و كرة الهدف للاحتياجات الخاصة التي اختتمت أمس(السبت) باستضافة جامعة طيبة بالمدينة المنورة وأقيمت منافساتها على مدى 3 أيام بتنظيم وإشراف الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه التاسع لبطولاته بمشاركة 118 لاعباً من 12 جامعة لألعاب القوى و 69 لاعباً من 11 جامعة في كرة الهدف.

وحققت جامعة الملك سعود للمركز الأول بعد جمع لاعبيه 153 نقطة في بطولتي القوى والهدف، فيما احتلت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الثاني بـ133 نقطة، وجامعة طيبة في المركز الثالث بـ107 نقاط.

وتوج وكيل جامعة طيبة الاستاذ الدكتور سلطان العمري ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي الفائزين بكؤوس وميداليات وجوائز المراكز الثلاثة الأولى. إضافة إلى تكريم الحكام والفرق واللجان العاملة وتبادل الدروع التذكارية بين جامعة طيبة والاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

وفي النتائج الخاصة لكل بطولة على حدة, حقق فريق جامعة القصيم المركز الأول في بطولة كرة الهدف، وجاءت جامعة الملك خالد في المركز الثاني، وجامعة الملك سعود في المركز الثالث

وفي منافسات بطولة ألعاب القوى جاءت النتائج الفردية كالتالي:

ـ مسابقة الكرة الحديدية «بصري»:

الأول / زياد الخريب ( جامعة الملك خالد)

‏الثاني / إبراهيم المحيا(جامعة الملك سعود)

‏الثالث / عاصم المزيني (جامعة القصيم)

ــ مسابقة الوثب الطويل «بصري»:

الأول /اياد زيلعي ( جامعة جازان)

‏الثاني / عبدالرحمن العبادي (جامعة الملك عبدالعزيز)

‏الثالث / علي السماعيل ( جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)

ــ منافسات سباق ٤٠٠م «بصري»:

‏الأول /نايف الشمري ( جامعة الملك سعود)

‏الثاني /احمد حكمي ( جامعة الملك خالد)

‏الثالث / عبدالعزيز الغامدي (جامعة الملك سعود).

ــ منافسات سباق ٢٠٠م «بصري»:

الأول /نايف الشمري ( جامعة الملك سعود)

‏الثاني / احمد حكمي (جامعة الملك خالد)

‏الثالث / اياد زيلعي (جامعة جازان)

ـ مسابقة الرمح للإعاقة الحركية:

‏الأول / حمد ال حمامة (جامعة نجران)

‏الثاني /عبدالرحمن حكمي(جامعة الملك عبدالعزيز)

‏الثالث / علي العيناوي (جامعة الملك عبدالعزيز)

ـ الكرة الحديدية «الإعاقة الحركية»:

الأول/احمد بخش (جامعة طيبة)

‏الثاني / علي العيناوي ( جامعة الملك عبدالعزيز)

‏الثالث /حمد ال حمامه ( جامعة نجران)

ـ رمي الرمح «سمعي»:

Advertisements

‏الأول / عبدالإله الجهني ( جامعة الملك عبدالعزيز)

‏الثاني / عمار الشهري ( جامعة الملك سعود)

‏الثالث / احمد الحربي ( جامعة طيبة)

ــ رمي القرص «سمعي»:

الأول /عبدالعزيز الجعيد ( جامعة الملك عبدالعزيز)

‏الثاني /عمار الشهري ( جامعة الملك سعود)

‏الثالث /عبدالله الغامدي ( جامعة الملك سعود)

ــ رمي الكرة الحديدية «سمعي»:

الأول / حسن الثبيتي (جامعة الملك سعود)

‏الثاني / جهاد المحمادي (جامعة الملك عبدالعزيز)

‏الثالث / عبدالله الغامدي (جامعة الملك سعود)

ــ الوثب الطويل «سمعي»:

‏الأول / ريان بالبيد (جامعة الملك عبدالعزيز)

‏الثاني / عبدالرحمن الغامدي (جامعة الملك سعود)

‏الثالث/ معاذ الثقفي (جامعة الملك سعود)

ــ سباق ٤٠٠م «سمعي»:

الأول/ حمد العنزي (جامعة الملك سعود)

‏الثاني/ موسى مختار (جامعة الملك عبدالعزيز)

‏الثالث/ ريان بالبيد ( جامعة الملك عبدالعزيز)

ــ سباق ٢٠٠م «سمعي»:

الأول / حمد العنزي ( جامعة الملك سعود)

‏الثاني / محمد مزاحم (جامعة الملك عبدالعزيز)

‏الثالث/ يزيد الأحمدي ( جامعة طيبة)

ــ رمي الرمح «بصري»:

الأول/عبدالله الشراري (جامعة طيبة)

‏الثاني/ عبدالوهاب المزيدي (جامعة الملك سعود)

‏الثالث/ عبدالعزيز الغامدي ( جامعة الملك سعود)

ــ رمي القرص «بصري»:

الأول / زياد الخريب (جامعة الملك خالد)

‏الثاني / إبراهيم المحيا (جامعة الملك سعود)

‏الثالث/ عبدالله الشراري (جامعة طيبة).

و أعرب المستشار في الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية و مدير البطولة الدكتور طارق الصالحي عن سعادته بنجاح البطولة مقدما شكره وتقديره لجامعة طيبة وعلى رأسهم مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز السراني وعميد شؤون الطلاب الدكتور معتاد الحربي كما شكر كل الفرق واللجان العاملة في البطولة.