شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الروماني سيبيريا مدرباً لـ «السماوي» ‬ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‫رمضان المتعب (حفر الباطن) ⁦‪@almateb1‬⁩ ‬

‫وقعت إدارة الباطن مع المدرب الروماني سيبيريا، لتدريب الفريق الكروي الأول، خلفاً للوطني يوسف الغدير، الذي فك ارتباطه مع النادي بالتراضي.

‫وجاء اختيار المدرب الروماني «سيبريا» من قبل إدارة السماوي لمعرفته بالفريق الكروي الأول، إذ سبقت له قيادة الباطن خلال الموسم الكروي الماضي، ولمعرفته بالدوري السعودي، على خلفية توليه الإشراف الفني على الفريق الأولمبي بناديي الهلال، والرائد.

وتم التوقيع بمقر نادي الباطن، بحضور نائب رئيس النادي مبارك الظفيري. وسيقود الروماني سيبيريا تدريبات الفريق تحضيراً لمواجهة التعاون الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين.

وأبدى سيبيريا سعادته بالعودة لتدريب الباطن قائلاً: أنا سعيد بعودتي مرة أخرى للباطن،وسنسعى سوياً لتحقيق نتائج ترضي محبي الفريق، مقدماً شكره لإدارة النادي على حسن تعاملها في المفاوضات والاستقبال.‬