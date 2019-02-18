شكرا لقرائتكم خبر عن أحد يوقع مع العويشير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

أعلن نادي أحد تعاقده مع الحارس عبدالله العويشير، بعد فسخ عقده مع ناديه النصر، ليحل بديلاً عن الحارس الأوزبكي نيستروف، وتقدمت إدارة نادي أحد برئاسة سعود الحربي بالشكر والتقدير لإدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم، على تعاونها في عملية إنهاء إجراءات التعاقد مع العويشير، والانتقال الى صفوف أحد.

وغرد الحساب الرسمي لنادي النصر في «تويتر»: «وقعت إدارة نادي النصر مخالصة نهائية مع حارس الفريق الأول الكابتن عبدالله العويشير، متمنين له التوفيق بإذن الله».