الارشيف / اخبار الرياضه

أحد يوقع مع العويشير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أحد يوقع مع العويشير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

أعلن نادي أحد تعاقده مع الحارس عبدالله العويشير، بعد فسخ عقده مع ناديه النصر، ليحل بديلاً عن الحارس الأوزبكي نيستروف، وتقدمت إدارة نادي أحد برئاسة سعود الحربي بالشكر والتقدير لإدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم، على تعاونها في عملية إنهاء إجراءات التعاقد مع العويشير، والانتقال الى صفوف أحد.

وغرد الحساب الرسمي لنادي النصر في «تويتر»: «وقعت إدارة نادي النصر مخالصة نهائية مع حارس الفريق الأول الكابتن عبدالله العويشير، متمنين له التوفيق بإذن الله».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحد يوقع مع العويشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا