شكرا لقرائتكم نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الاحد 17 / 2 / 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهدت نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الاحد 17 / 2 / 2019 فوزالزمالك على حيث شهد إقامة مباراة واحدة بين الزمالك وإنبي ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري المصري وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.
وواصل الزمالك تربعه على صدارة جدول الدوري المصري بعد الفوز على إنبي برصيد 51 نقطة بينما حل بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 45 نقطة بينما جاء الاهلى فى المركز الثالث برصيد 42 نقطة.
الزمالك يفوز على انبى بهدفين لهدف ويؤمن صدارته للدورى المصرى
حصد نادى الزمالك 3 نقاط غالية من نظيره انبى فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة 22 لبطولة الدورى الممتاز المصرى بعدما استطاع انهاء اللقاء بنتيجة 2 / 1.
سجل أهداف المباراة خالد بوطيب وكهربا فى الدقيقتين 21 و 45 من عمر الشوط الأول، قبل أن يقلص محمد بسيونى النتيجة بهدف فى الدقيقة 56 من عمر المباراة.
شهد الشوط تفوق الأبيض فى كل أرجاء الملعب وأهدر لاعبوه العديد من الفرصالسهلة أمام المرمى كان أولها كرة لاحت امام محمود كهربا فى الدقيقة العاشرة أهدرها بغرابة فوق العارضة بعدما انفرد بالمرمى.
افتتح المغربى خالد بوطيب مهاجم نادى الزمالك أهدافه المحلية مع القلعة البيضاء بعدما استطاع الاستفادة من خطأ ارس انبى وتسجيل هدف التقدم للأبيض فى مرمى الفريق البترولى.
وسجل الزمالك الهدف الأول فى المباراة بالدقيقة 21 من عمر الشوط الأول والمباراة.
ويسيطر الزمالك على مجريات المباراة المقامة حاليا أمام انبى بفضل تحركات لاعبيه فى كافة أرجاء الملعب.
وسبق أن سجل بوطيب اولى أهدافه مع الأبيض قاريا عندما سجل هدف الفريق الوحيد فى نصر حسين داى فى الجولة الثانية لدور المجموعات من مسابقة الكونفيدرالية.
في الشوط الثاني حاول الزمالك تسجيل مزيد من الأهداف الا ان اللاعبون تناوبوا على اهدار الفرص امام انبى بشكل غريب للغاية حتى ان المدرب جروس استعان بكل من ايمن حفنى وحميد احداد بدلا من زيزو وكهربا فى رحلة البحث عن الهدف الثالث وهو الأمر الذى فشل فيه اللاعبين حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الاحد 17 / 2 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.