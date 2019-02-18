شكرا لقرائتكم جروس يكشف سبب ضياع الفرص فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث السويسرى كرستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، مع لاعبيه عن كم الفرص الحقيقية التى أهدرت أمام مرمى إنبى، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب بترو سبورت، فى إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى إنتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/1.

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وألقى جروس اللوم على لاعبيه بسبب إهدار العديد من الفرص أمام إنبي، مشددًا على ضرورة التركيز أمام مرمى الخصم بشكل أكبر فى اللقاءات المقبلة لترجمة سيطرة الفريق لأهداف، وعدم تكرار سيناريو مباراة نصر حسين داى الجزائرى عندما خطفوا نقطة التعادل فى الدقيقة 90 بالكونفدرالية.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة مؤمناً تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز محققا الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة واحدة، فيما سجل لاعبيه 46 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدفًا فيما يتوقف رصيد إنبى عند 21 نقطة محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 9 هُزم فى 9 مباريات أخرى مسجلا 25 هدفًا فيما استقبل 31 هدفًا.