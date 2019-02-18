شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم الأحد 17 / 2 / 2019 ريال مدريد يحدد سعر بيع إيسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات نادي يوفنتوس الإيطالي، مطالباً بدفع مبلغ كبير، من أجل التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب يوفنتوس في التعاقد مع إيسكو نجم ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مستغلاً حالة التوتر المستمرة حتى الآن بين النجم الإسباني ومدربه الأرجنتيني سولاري.

الجناح الإسباني، صاحب 26 عاما وصل إلى طريق مسدود منذ تولي سولاري المهمة، وبات رحيله عن النادي الملكي شي مؤكد.أن يوفنتوس لم يخفي رغبته في التعاقد إيسكو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن العملاق الإيطالي سيكون مطالباُ بدفع مبلغ كبير للتعاقد مع اللاعب.

وستكون إدارة السيدة العجوز ملزمة بالتوقيع على شيك أعلى بقليل من 80 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الدولي الإسباني، حسبما طلب ريال مدريد.

وسيبقى الآن على معرفة نوايا أندريا أجنيلي وماسيميليانو اليجري، رئيس ومدرب النادي على التوالي، حول ضم إيسكو.

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يوفنتوس يهدد برشلونة في صفقة جديدة

يخطط مسوؤلو نادي يوفنتوس الإيطالي إلى التعاقد مع نجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع جوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة بناء على رغبة ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس ليحل محل أليكس ساندرو الذي يعد قاب قوسين أو أدنى من الرحيل.

ووضع نادي يوفنتوس بدائل أخرى لنجم برشلونة بعدما حدد أليكس جريمالدو، ناشئ برشلونة السابق، وظهير بنفيكا البرتغالي الحالي، ليكون بديلاً لجوردي، الذي يحيط الغموض بمستقبله حيث لم يجدد عقده حتى الأن.

ووفقاً لتقارير صحفية فإن النادي الكتالوني سيفتح ملف التجديد له عقب مباراتي ليون، في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، يومي 19 فبراير الجاري، و13 مارس المقبل.