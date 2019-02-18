شكرا لقرائتكم اخبار مانشستر يونايتد اليوم الاحد 17 / 2 / 2019 السلاح البلجيكي لضم نجم يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، في وضع خطة موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، وسيكون النجم البلجيكي روميلو لوكاكو أحد محاور هذه الخطة ضمن مشروع تجديد دماء الفريق، وترميم الصفوف بعناصر قادرة على إعادة المانيو إلى منصات التتويج.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مانشستر يونايتد يفكر في بيع لوكاكو بعد نهاية الموسم، في ظل تألق النجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد، الذي بات المهاجم الأساسي للشياطين الحمر، تحت قيادة المدرب أولي جونار سولسكاير.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس سيكون أحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع لوكاكو، لذلك قد يستخدمه الشياطين الحمر لإقناع السيدة العجوز بالتخلي عن خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية.

ويبدو لوكاكو منفتحاً لهذه الفكرة، بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس في صفقة تبادلية، من أجل خوض تجربة جديدة رفقة متصدر الدوري الإيطالي.

ويعاني باولو ديبالا هذا الموسم من عدم المشاركة بانتظام، عقب التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي، ليدخل في صدامات مع المدرب أليجري، أجبرته على البقاء على مقاعد البدلاء في أكثر من مناسبة.

وكانت تقارير صحفية سابقة، أشارت إلى أن يوفنتوس بدأ في محادثات مع إنتر ميلان، للدخول في صفقة تبادلية بالحصول على إيكاردي مقابل ديبالا، الأمر الذي يزعج الشياطين الحمر في ظل الاهتمام بالتعاقد مع الأرجنتيني.

سانشيز: شاركت أمام سان جيرمان مصابا

يشعر أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، بالقلق من أن الجماهير لم تر أفضل ما لديه إذ يكافح لزيادة عدد دقائق مشاركته هذا الموسم.

وظهر مهاجم تشيلي كظل لما كان عليه في أرسنال، وأحرز خمسة أهداف فقط في 37 مباراة منذ انتقاله إلى "أولد ترافورد"، في يناير من عام 2018.

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وقال سانشيز، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "أود جلب المزيد من السعادة للنادي، نعم الأمر يقلقني لأنني أؤمن في إمكاناتي كلاعب وأريد إظهار ذلك".

وبعد معاناته على المستويين الفني والبدني مع المدرب السابق جوزيه مورينيو، ابتعد سانشيز أكثر عن اختيارات المدرب المؤقت أولي جونار سولسكاير.

وأضاف سانشيز: "سولسكاير لم يتحدث معي بشأن ما يجب علي فعله على أرض الملعب. لكني أعتقد أنني صاحب خبرة وأعلم ما الذي يجب علي فعله".

ويأتي اللاعب البالغ عمره 30 عامًا في قائمة الاختيارات بمركزه خلف ماركوس راشفورد وجيسي لينجارد وأنطوني مارسيال.

ولم يستغل المهاجم التشيلي، الفرصة بعد أداء متواضع للغاية كبديل في الهزيمة، أمام باريس سان جيرمان بنتيجة (0-2)، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح سانشيز، أنه كان مصابًا بعدما اصطدم بأحد الحكام في الإحماء قبل المباراة، قائلًا: "كنت أعاني من رضوض لكن هذا ليس عذرًا لعدم تقديم أفضل ما لدي".

وأضاف سانشيز: "أنا لاعب عندما لا ألمس الكرة أفقد بريقي. وفي بعض الأحيان أريد اللعب في كل مباراة. ألعب مباراة وأخرى لا وأنا معتاد على اللعب".

وتابع: "هذا ليس عذرًا. لو لعبت لـ10 أو 20 دقيقة فيجب علي تقديم أفضل ما عندي لأنني هنا لهذا السبب ومن أجل صنع الفارق".

ويحل يونايتد ضيفا على تشيلسي حامل اللقب، باستاد "ستامفورد بريدج" في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي، غدًا الاثنين.