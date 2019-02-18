شكرا لقرائتكم فيديو.. سان جيرمان يعبر سانت إيتيان بصعوبة فى الدوري الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على مضيفه فريق سانت إيتيان بهدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب "جيوفروى جيشار"، فى ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

سجل النجم الشاب كيليان مبابى هدف فوز سان جيرمان بالمباراة فى الدقيقة 73 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة بينية من البرازيلى دانى ألفيس قابلها مبابى مباشرة فى المرمى بطريقة رائعة

بهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 62 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، متفوقا بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه فريق ليل صاحب المركز الثانى برصيد 50، مع تبقى مباراتين مؤجلتين للفريق الباريسى، بينما توقف رصيد سانت إيتيان عند 40 نقطة فى المركز الخامس.