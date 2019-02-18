شكرا لقرائتكم صراع عربي على امتلاك أسهم الأندية الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تعد كرة القدم للترفيه فقط فقد جعلت التحولات الاقتصادية من هذه اللعبة صناعة تواصل جذب اهتمام المستثمرين للعبة الشعبية الأولى في العالم.

وباتت أندية كرة القدم في أوروبا مجالاً للاستثمار فيها، خاصة بعد طرح أسهم أغلبها في تتواجد في البورصات العالمية. ليتوجه المستثمرون العرب أفراداً وكيانات نحو امتلاك الأندية في أوروبا، وهناك من استمر في هذه السوق، وهناك من غادر بعد جني الأرباح.

وأبرز الملاك هو الشيخ منصور بن زايد، صاحب الحصة الأكبر في نادي مانشستر سيتي منذ عام 2009، كما حقق استثمارات كبيرة وعائدات مالية لافتة منذ شراء النادي في عام 2008، من مالكه السابق رئيس الوزراء التايلندي تاكسين شيناواترا.

ويمتلك رجل الأعمال المصري عاصم علاّم، نادي هال سيتي في صفقة بلغت نحو 10 ملايين جنيه إسترليني. ويعد الأمير عبدلله بن مساعد صاحب الحصة الأكبر في ملكية نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، كما يمتلك نصف أسهم النادي العريق.

وفي إسبانيا، يمتلك القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني أغلب أسهم نادي ملقا منذ العام 2010، وهو أحد الأندية العريقة في إقليم الأندلس.

وبات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أحد استثمارات قطر، بعدما قامت مؤسسة قطر للاستثمار الرياضي، بشراء نحو 70 بالمئة من أسهم النادي التي كانت مملوكة لشركة كولوني كابيتال الأميركية.

وذهبت ملكية خيتافي، فريق العاصمة الإسبانية، في عام 2010 إلى مجموعة رويال دبي المملوكة للشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم، كما أصبح نادي جيرونا الإسباني، ضمن استثمارات مجموعة سيتي، وهي الشركة الإماراتية المالكة لنادي مانشستر سيتي.

وفي ألمانيا، يمتلك رجل الأعمال الأردني حسين إسميك نصف أسهم نادي ميونخ 1860 الذي يخوض مبارياته في دوري الدرجة الثانية، وتعود ملكية نادي ليرس البلجيكي إلى رجل الأعمال المصري ماجد سامي، الذي يمتلك أيضا نادي وادي دجلة المصري.

وكان نادي بورتسموث الإنجليزي مملوكا بالكامل لرجل الأعمال الإماراتي سليمان الفهيم، قبل أن يبيع نحو 90 بالمئة من الأسهم إلى رجل الأعمال السعودي علي الفراج، فيما يمتلك رجل الأعمال المصري محمد الفايد أغلب أسهم نادي فولهام اللندني.

وقادت هذه القائمة الطويلة قادت رؤس الأموال العربية للتوجه نحو امتلاك حصص كبيرة في أندية أوروبا، ليبدأ تنافس مستمر على الاستثمار في الأندية الأوروبية، فالمردود المالي مغري والأرباح كبيرة.