شكرا لقرائتكم إنتر يفوز على سامبدوريا في ثاني مبارياته دون إيكاردي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق إنتر ميلان فوزا صعبا من ضيفه سامبدوريا 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي إنتر ميلان دانيلو دي أمبروزيو في الدقيقة 73 ورادجا ناينغولان في الدقيقة 78، فيما سجل هدف سامبدوريا مانولو غابياديني في الدقيقة 76. ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد سامبدوريا عند 33 نقطة في المركز العاشر.

إيكاردي متابعا لقاء فريقه يوم الأحد بجانب زوجته

يذكر أن هذا الفوز هو الرابع عشر لإنتر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لسامبدوريا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في ست.

وكان قد غاب المهاجم الأرجنتيني عن صفوف فريقه لثاني مباراة على التوالي، بعدما أبعد عن القائمة لمواجهة رابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي، وهي الحال نفسها لمواجهة سامبدوريا.