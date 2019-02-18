شكرا لقرائتكم فياريال ينتفض ويسحق إشبيلية بثلاثية قاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع فياريال حدا لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق انتصاره الأول في عام 2019، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - صفر على ضيفه إشبيلية يوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد فياريال، الذي لم يحقق أي انتصار بالبطولة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، إلى 23 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق نقطة وحيدة خلف مراكز الأمان.

في المقابل، توقف رصيد إشبيلية الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 37 نقطة في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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وافتتح ألفارو غونزاليس سوبيرون التسجيل لفياريال في الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله كارلو توكو إيكامبي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول وتكفل ألفونسو بيدرازا بتسجيل الهدف الثالث لفياريال قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق.

وبهذا الفوز، أعاد فياريال البسمة إلى وجوه جماهيره التي شعرت بالإحباط من نتائجه المخيبة في الموسم الحالي، لاسيما وأنه لم يحقق أي فوز بالمسابقة منذ تغلبه 2 - 1 على ضيفه ريال بيتيس يوم 25 نوفمبر الماضي، بالمرحلة الثالثة عشر للبطولة.

في المقابل، واصل إشبيلية بنتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة قبل لقائه المرتقب مع ضيفه برشلونة في المرحلة القادمة واكتفى بتحقيق فوز وحيد في مبارياته السبع الأخيرة، ليعقد مساعيه في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى في ترتيب البطولة المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.