وزير الاعلام ينفي شراء ولي العهد السعودي لنادي مانشستر يونايتد

اسماء السيد - نفى وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة في حسابه في تويتر الأنباء التي زعمت عن رغبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد واصفاً اياها بأنها اخبار عارية عن الصحة تمام.
ووضح قائلاً : أن حقيقة الأمر ان النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعايه اعلانيه ،والصندوق استمع الى الاقتراحات كأي جهة استتثماريه ولم تسفر عن اي نتيجه.
وكانت تقارير بريطانية قد أشارت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يضع مسألة شراء مانشستر يونايتد على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة، وأنه يأمل في أن يصبح المالك الجديد للنادي الإنكليزي بداية من الموسم المقبل.
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