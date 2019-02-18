شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المجموعة الثانية ببطولة البحر المتوسط لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الإجتماع الفنى لبطولة البحر الأبيض المتوسط لمواليد 2000 لكرة اليد التى تستضيفها مصر بدءا من غدا بمدينة بورسعيد على تواجد الفراعنة ضمن المجموعة الثانية و التى تضم كلاً من : الإمارات وإيطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب.

Advertisements

بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات كلا من ، رومانيا و ليبيا و مونتنيجرو والجزائر وتونس والسعودية .

تلتقى مصر غدا مع تركيا فى الثانية عشر ظهرا ومع المغرب فى الثامنة مساءا، فيما يقام حفل الافتتاح فى تمام السابعة .