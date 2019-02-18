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مصر فى المجموعة الثانية ببطولة البحر المتوسط لكرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الإجتماع الفنى لبطولة البحر الأبيض المتوسط لمواليد 2000 لكرة اليد التى تستضيفها مصر بدءا من غدا بمدينة بورسعيد على تواجد الفراعنة ضمن المجموعة الثانية و التى تضم كلاً من : الإمارات وإيطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب. 

 

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بينما تضم المجموعة الأولى  منتخبات كلا من ، رومانيا و ليبيا و مونتنيجرو والجزائر وتونس والسعودية .

 

تلتقى مصر غدا مع تركيا  فى الثانية عشر ظهرا ومع المغرب فى الثامنة مساءا، فيما يقام حفل الافتتاح فى تمام  السابعة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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