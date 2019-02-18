7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 أبرز 7 أخبار رياضية حدثت اليوم الأحد 17 / 2 / 2019 والتى يعد أبرزها فوز الزمالك على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد فى ختام الجولة الثانية والعشرين ببطولة الدوري العام.

خلاف فى المنتخب حول ضم كهربا وقفشة فى معسكر مارس

تسبب محمود كهربا لاعب الزمالك فى خلاف حول ضمه لمعسكر المنتخب فى مارس بسبب عدم استقرار مستوي اللاعب وتألقه فى بعض المباريات دون الأخرى وتم إرجاء تحديد موقفه من الانضمام لعدمه خلال الأيام القليلة المقبلة، ونفس الأمر لمحمد مجدي قفشه لاعب بيراميدز.

الأهلى يتفق على تمديد عقد أجاي حتى عام 2022

نجح مسئولو الأهلى في الحصول على موافقة النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق بتمديد عقده مع النادي لمدة موسمين مُقبلين لينتهي عقده مع القلعة الحمراء عام 2022 وذلك بعد الجلسات التى عقدها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعب على مدار الأيام الماضية ووافق خلالها المهاجم النيجيري على تمديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن جونيور أجاي الذى يحصل حالياً على 600 ألف دولار في الموسم سيتم رفع قيمة عقده لمليون دولار فيما سيتم وضع زيادة سنوية فى عقده سيتم الإتفاق عليها بين الطرفيين خلال الساعات القادمة.

منة شعبان تحرز برونزية الدورى العالمى للكاراتيه

توجت منة شعبان بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه بوزن فوق 68 كجم، بعد الفوز علي عائشة محمد لاعبة المنتخب.

وتٌعد برونزية منة الثانية للمنتخب بعد برونزية ريم سلامة.

الأهلى يناقش رفع المكافآت و"البوكت" لتحفيز لاعبيه للفوز بدورى الأبطال

يناقش مسئولو الأهلى تعديل قيمة المكافآت و"البوكت ماني" فى بطولة دورى أبطال أفريقيا لتحفيز اللاعبين للفوز بالنسخة الحالية بعد خسارة آخر بطولتين بالمباراة النهائية.

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وتنص اللائحة الحالية على حصول كل لاعب على مكافأة قدرها 200 دولار فى حالة التعادل، و300 دولار فى حالة الفوز خلال الدور التمهيدى، و400 دولار حال التأهل لدور الـ16 و800 دولار حال التأهل لدور الثمانية و1600 دولار حال التأهل لنصف النهائى و3000 دولار حال الفوز فى المباراة النهائية.

سوبر كورة يكشف قرارات لجنة القيم بالجبلاية فى شكوى الأهلى ضد مرتضى منصور

قررت لجنة القيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده، تغريم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، 100 ألف جنيه ومنعه من حضور أى أحداث رياضية تابعة للاتحاد لمدة 3 شهور مقبلة .

وجاء قرار لجنة القيم باتحاد الكرة بناءا على الشكوى المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك والذى اتهموه فيها بالسب و القذف ضدهم وتقديم مذكرات و مقاطع فيديو خاصة بهذه الأحداث.

وسبق وقامت لجنة القيم بالجبلاية بمشاهدة مقاطع الفيديو المقدمة من النادى الأهلى و الاستماع لأقوال المستشار القانوني للقلعة الحمراء وكان هناك جلسة يوم 10 فبراير الجاري لرئيس الزمالك ولم يحضر وبالتالى تم إصدار القرار عقب جلسة اللجنة اليوم.

برج العرب يستضيف مباراة الأهلى و بيراميدز 28 فبراير فى كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التعديلات الأخيرة على مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز ومؤجلات بطولة كأس مصر في ضوء غلق بعض الملاعب بمناسبة تنظيم كأس الأمم الأفريقية وعودة الإسماعيلي إلى بطولة الأندية الأفريقية .

كما أعلنت اللجنة إقامة مباراة الاهلى و بيراميدز بكأس مصر فى دور الـ16 يوم 28 فبراير باستاد برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك يؤمن قمة الدورى بالفوز على إنبى 2 / 1 فى مباراة مثيرة

تغلب الزمالك على إنبى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، فى إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

تقدم خالد بوطيب فى الدقيقة 21 للزمالك وأحرز كهربا الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الدقيقة 47 ثم قلص محمد بسيونى الفارق لإنبى بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 56، بهذه النتيجة واصل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز ورفع رصيده إلى النقطة 51 فيما توقف رصيد إنبى عند 21 نقطة حيث يحتل المركز الخامس عشر.