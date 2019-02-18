شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اليوم الاحد 17 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاحد 17 / 2 / 2019 إقامة مباراة وحيدة في الاسبوع الـ 22 بمسابقة الدوري العام جمعت الزمالك وانبي وانتهت بفوز القلعة البيضاء 2 / 1 على حساب الفريق البترولي .

ورفع الزمالك رصيده إلي 51 نقطة بعد فوز اليوم أمام إنبي ليغرد في صدارة ترتيب البطولة، بينما تجمد رصيد إنبي عند 21 نقطة في المركز 16، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، والأهلي ثالثاً برصيد 42 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم السبت، كالتالى