- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اليوم الاحد 17 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاحد 17 / 2 / 2019 إقامة مباراة وحيدة في الاسبوع الـ 22 بمسابقة الدوري العام جمعت الزمالك وانبي وانتهت بفوز القلعة البيضاء 2 / 1 على حساب الفريق البترولي .
ورفع الزمالك رصيده إلي 51 نقطة بعد فوز اليوم أمام إنبي ليغرد في صدارة ترتيب البطولة، بينما تجمد رصيد إنبي عند 21 نقطة في المركز 16، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، والأهلي ثالثاً برصيد 42 نقطة.
وجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم السبت، كالتالى
ترتيب الدوري
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اليوم الاحد 17 / 2 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.