شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاحد 17 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة الداخلية فى بطولة الدوري العام.

الاهلى يبدأ الاستعداد للداخلية ..وتعافى صالح جمعة من الإصابة

يبدأ فريق الكرة الأول بالأهلى اليوم، الأحد، الاستعداد لمباراة الداخلية المقرر لها الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي صفحة مباراة الإنتاج الحربي التى أقيمت أمس في بطولة الدوري.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب مباراة الأمس وقرر بدء الاستعداد اليوم لمواجهة الداخلية التى قد تشهد عودة بعض اللاعبين المُصابين وأن كان ذلك سيتحدد في ضوء التدريبات المقبلة، وإنتهي صالح جمعة لاعب الفريق من البرنامج العلاجي الذى خضع له خلال الفترة الماضية ليكون جاهزاً بعده للمشاركة في التدريبات الجماعية.

الأهلي يفحص محمد الشناوى قبل مواجهة الداخلية

يخضع محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، للفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق غدًا، الاثنين، بسبب إصابته فى العضلة الضامة.

وكان الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، فضل إراحة محمد الشناوى من المشاركة فى مباراة الإنتاج الحربى أمس والتى انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف بعد شعوره بالإصابة فى العضلة الضامة خلال عملية الإحماء التى سبقت المباراة.

لاسارتى يدرس تغيير خطة لعب الأهلى بسبب غياب رمضان وتكتل دفاع الداخلية

يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة بالأهلى، بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى، تغيير خطة اللعب أمام الداخلية فى المباراة المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل بالجولة الـ23 بالدورى الممتاز، لضرب التكتل الدفاعى المتوقع من المنافس الذى يجيد إغلاق النواحى الدفاعية.

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لاسارتى، وفى ظل غياب رمضان صبحى للإيقاف، يفكر فى الدفع بصلاح محسن أو مروان محسن كمهاجم صريح لقيادة الهجوم الأحمر على أن يلعب أجايي على الأطراف بدلا من رمضان صبحى الغائب عن اللقاء، بحيث يكون هناك مهاجماً صريحاً للضغط على مدافعى الداخلية.

الأهلى يتفق على تمديد عقد أجاي حتى عام 2022

نجح مسئولو الأهلى في الحصول على موافقة النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق بتمديد عقده مع النادي لمدة موسمين مُقبلين لينتهي عقده مع القلعة الحمراء عام 2022 وذلك بعد الجلسات التى عقدها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعب على مدار الأيام الماضية ووافق خلالها المهاجم النيجيري على تمديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن جونيور أجاي الذى يحصل حالياً على 600 ألف دولار في الموسم سيتم رفع قيمة عقده لمليون دولار فيما سيتم وضع زيادة سنوية فى عقده سيتم الإتفاق عليها بين الطرفيين خلال الساعات القادمة.

الأهلى يناقش رفع المكافآت و"البوكت" لتحفيز لاعبيه للفوز بدورى الأبطال

يناقش مسئولو الأهلى تعديل قيمة المكافآت و"البوكت ماني" فى بطولة دورى أبطال أفريقيا لتحفيز اللاعبين للفوز بالنسخة الحالية بعد خسارة آخر بطولتين بالمباراة النهائية.

وتنص اللائحة الحالية على حصول كل لاعب على مكافأة قدرها 200 دولار فى حالة التعادل، و300 دولار فى حالة الفوز خلال الدور التمهيدى، و400 دولار حال التأهل لدور الـ16 و800 دولار حال التأهل لدور الثمانية و1600 دولار حال التأهل لنصف النهائى و3000 دولار حال الفوز فى المباراة النهائية.

كما يناقش مسئولو الأهلى رفع قيمة البوكت ماني، حيث يحصل أعضاء الجهاز الفنى على 85 دولارًا يوميًا فى الرحلات خارج مصر، ويحصل كل لاعب على 75 دولارًا، فيما يحصل كل عامل على 65 دولارًا.