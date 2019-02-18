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الأهلى يتلقى خطاباً من الجبلاية يتضمن موعد مواجهة بيراميدز فى الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى إسلام الشاطر عبر قناة الأهلى أن النادي الأحمر تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم يتضمن موعد مباراته أمام بيراميدز، والمحدد لها يوم 28 من فبراير الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية وبدون جمهور.

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت اليوم عن المواعيد الجديدة الخاصة بمباريات الدوري والكأس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية يوم الأربعاء المقبل على ستاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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