شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك و الطلائع فى نهائيات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 /0 فى إطار ثان جولات الدور النهائى لدورى الكرة الطائرة الممتاز للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019 باستاد القاهرة .

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شهدت هذه الجولة فوز كلا من الزمالك على الطيران بنتيجة 3 /0 و سموحة على القناة بنتيجة 3 / 1 وطلائع الجيش على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 /0 .

فيما تقام الجولة الثالثة يوم الثلاثاء القادم لمواجهات بين كلا من سبورتنج مع القناة والاتحاد السكندرى مع الطيران والأهلى مع سموحة وطلائع الجيش مع الزمالك .