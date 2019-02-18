شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. كهربا يُهدى مشجع الزمالك "الكفيف" هدفه فى إنبى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

احتفل المشجع الزملكاوي الكفيف، صلاح عبد الغنى، بهدف محمود كهربا، صانع ألعاب الزمالك، الذى احرزه فى مرمى إنبى، خلال مباراة الفريقين التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

يتواجد مشجع الزمالك بشكل دائم في المدرجات حيث يحرص على متابعة احداث المباراة عن طريق سماعها عبر أثير الإذاعة.

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من جانبه أهدى كهربا هدفه لمشجع الزمالك، عقب انتهاء المباراة، حيث حرص على نشر تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً: " بهدى هدفى اليوم والفوز لعم صلاح الكفيف اللى مش محتاج يشوفنا كفاية قلبه وحبه ودعمه لينا هو ده جمهور نادى الزمالك العظيم اللى محتاجنهم الفترة الجاية".

يذكر، أن مجلس إدارة الزمالك، أهدى صلاح عبد الغنى، عضوية النادى تكريمًا له خلال الأيام الماضية.