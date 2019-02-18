كريم بامبو عن مغادرة الإسماعيلي: لا توجد عروض رسمية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد كريم بامبو، لاعب وسط فريق الإسماعيلي، أنه يفضل اللعب تحت ضغط الجماهير، في ظل تواجده قبل ذلك مع الأهلي واعتياده على اللعب في مباريات جماهيرية.

وقال بامبو في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد، إن بعض اللاعبين يخشون اللعب تحت ضغط الجماهير، لكنه يفضل تواجد الجمهور في المباريات، لافتا أن كرة القدم خلقت للمتعة ووجود الجماهير في المدرجات.

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وأضاف، أنه تحدث مع مسؤولي نادي الإسماعيلي وأبلغ رئيس النادي برغبته في الاحتراف الخارجي في حالة مغادرة قلعة الدراويش.

وأوضح، أنه حتى الآن لم يصله عروض رسمية لترك نادي الإسماعيلي مع نهاية الموسم، لافتا أنه ملتزم بعقد مع ناديه ولا يمكن التحدث ولا الدخول في أي مفاوضات خلال هذه الفترة.

وأتم تصريحاته:" وكيل أعمالي هو المسؤول عن التفاوض مع أي نادي، وشرف لي ارتداء قميص الإسماعيلي لكن حتى هذه اللحظة لا توجد عروض رسمية من أي نادي".