وزير الإعلام السعودي يعلن: بن سلمان لا يرغب في شراء مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، وجود رغبة من جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

الشبانة كتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية "تويتر" :"الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تمامًا".

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وأضاف :"فحقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعًا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعايه إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استتثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".

وكانت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أكدت أمس السبت، عن تقديم ولي العهد السعودي عرضًا لملاك مانشستر يونايتد يقدر بـ3.8 مليار جنيه إسترليني.