هدفان في 3 أيام.. كوكا يقتل آيك بهدف رابع مع أولمبياكوس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

عاد المصري أحمد حسن "كوكا" للتسجيل من جديد مع فريقه، أولمبياكوس، خلال المواجهة التي جمعته مع آيك أثينا مساء اليوم الأحد، بالجولة 21 من الدوري اليوناني.

كوكا نجح في تسجيل هدف قتل المباراة في الدقيقة 83 من اللقاء، بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية، صوبها داخل شباك آيك.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم أولمبياكوس بهدفين لواحد قبل أن يسجل كوكا الهدف الثالث الذي كان بمثابة خط النهاية لكفاح آيك خلالها.

وضاعب كونستانتينوس فورتونيس من تقدم أولمبياكوس بعدما نجح في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87، ليؤمن نقاط المباراة للفريق.

Advertisements

وكان كوكا قد نجح في تسجيل هدفًا يوم الخميس الماضي خلال مواجهة أولمبياكوس أمام دينامو كييف الأوكراني التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، بالدوري الأوروبي.

ويعد هدف كوكا في آيك هو الرابع للمهاجم المصري مع أولمبياكوس خلال 13 مباراة خاضها مع الفريق في الدوري اليوناني.

وجاء فوز أولمبياكوس ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري خلف باوك المتصدر بـ56 نقطة، بينما ظل آيك عند النقطة 43 في المرتبة الثالثة.

الجدير بالذكر أن كوكا نجح في تسجيل هدفين آخرين بكأس اليونان، إلى جانب ثنائية أيضًا في مسابقة الدوري الأوروبي منذ انتقاله إلى أولمبياكوس.