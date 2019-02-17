مواعيد والقنوات الناقلة لمواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الإتحاد الإنجليزي

تختتم غداً الاثنين منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بمواجهة من العيار الثقيل، بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج. موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي : تنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة تنطلق المباراة في تمام العاشرة والنصف مساءاً بتوقيت السعودية القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي : تذاع مباراة تشيلسي ومانشيستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف. الاتحاد الإنجليزي على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف. يدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة محاولاً إستعادة نغمة الإنتصارات مع المدير الفني سولشاير، والتي انتهت يوم الاربعاء الماضي بهزيمة من باريس سان جيرمان في دوري أبطال اوروبا. في حين تمكن تشيلسي من إستعادة توازنه بالهزيمة القاسية التي تلقاها من مانشستر سيتي بسداسية في الدوري، بعد نجاحه في الفوز على مالمو السويدي في الدوري الاوروبي يوم الخميس الماضي. Advertisements التشيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد : حراسة المرمى: دافيد دي خيا الدفاع: لوك شاو، فيكتور ليندلوف، فيل جونز، آشلي يونج الوسط: فريد، بول بوجبا، نيمانيا ماتيتش الهجوم: أنطوني مارسيال، ماركوس راشفورد، لينجارد التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي : حراسة المرمى: كيبا آريزابالاجا الدفاع: ماركوس ألونسو، أنطونيو روديجير، دافيد لويز، سيزار ازبيليكويتا الوسط: ماتيو كوفاسيتش، جورجينيو، نجولو كانتي الهجوم: إيدين هازارد، جونزالو هيجواين، ويليان

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