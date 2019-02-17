اتحاد الكرة يخطر الاهلي وبيراميدز رسمياً باقامة لقاء الكاس 28 فبراير

الاهلي وبيراميدز - ارشيفية كتب – كريم عبد المحسن: اخطر اتحاد الكرة، اندية الدوري، بالتعديلات الجديدة التي اعلنتها لجنة المسابقات اليوم بمباريات الدوري وكاس مصر. وكشف مصدر ان اتحاد الكرة اخطر كل الاندية بما فيها الاهلي وبيراميدز التي ستقام يوم 28 فبراير الجاري لكن في دور ال16 لكاس مصر بعد تاجيل مواجهة الفريقين في الدوري والتي كان مقررا اقامتها في نفس اليوم.

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