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الاهلي وبيراميدز - ارشيفيةكتب – كريم عبد المحسن:
اخطر اتحاد الكرة، اندية الدوري، بالتعديلات الجديدة التي اعلنتها لجنة المسابقات اليوم بمباريات الدوري وكاس مصر.
وكشف مصدر ان اتحاد الكرة اخطر كل الاندية بما فيها الاهلي وبيراميدز التي ستقام يوم 28 فبراير
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يخطر الاهلي وبيراميدز رسمياً باقامة لقاء الكاس 28 فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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