فوز الاهلي والزمالك في نهائيات دوري الطائرة

كرة طائرة - ارشيفية نجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى في الفوز على سبورتنج بنتيجة 3 /0 فى إطار ثان جولات الدور النهائى لدورى الكرة الطائرة الممتاز للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019 باستاد القاهرة . / 2019 باستاد القاهرة . شهدت هذه الجولة فوز كلا من: الزمالك على الطيران بنتيجة 3 /0 و سموحة على القناة بنتيجة 3 / 1 وطلائع الجيش على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 /0 ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة يوم الثلاثاء القادم لمواجهات بين كلا من سبورتنج مع القناة والاتحاد السكندرى مع الطيران والأهلى مع سموحة وطلائع الجيش مع الزمالك .

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